На Большой Юшуньской улице реконструируют 26 съездов

Начинается реконструкция Большой Юшуньской улицы на участке от улицы Каховка до Балаклавского проспекта, рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.



«Проект предусматривает повышение категории Большой Юшуньской улицы до магистральной улицы районного значения путем реконструкции 1,2 километра дорожного полотна с устройством тротуаров с двух сторон, а также 26 существующих съездов. Помимо этого, на улице установят пять остановок городского транспорта», – отметил Десятков.



По его словам, все работы планируется завершить в следующем году. В рамках реализации проекта планируется переложить инженерные коммуникации, провести благоустройство территории, а также расширить существующую улично-дорожную сеть.



Сейчас специалисты выполняют работы по переустройству и возведению инженерных коммуникаций, а также разработке грунта под будущее основание дорожного полотна. Число рабочих будет изменяться и достигать 100 человек в моменты пика.



По завершении всех работ будет значительно увеличена пропускная способность авто дороги, что положительно повлияет на транспортную доступность перспективной застройки.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пропускная способность Большой Юшуньской улицы будет увеличена, что обеспечит рост качества транспортной доступности районов Зюзино и Нагорный.

