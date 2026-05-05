На Арбате отремонтируют пять исторических домов

В Центральном административном округе согласован капитальный ремонт пяти исторических зданий. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Город выдал положительные заключения государственной экспертизы на проведение капитального ремонта пяти жилых зданий 1900–1928 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады, кровли, подъезды и подвальные помещения, а также модернизируют внутридомовые инженерные системы», — сообщил он.

Ремонт запланирован по адресам: Гоголевский бульвар дом 23, Новинский бульвар дом 16 стр 2 и дом 18 к 2, также на Арбате — дом 51 стр 3 и на Новом Арбате дом 23.

Все постройки не являются признанными объектами культурного наследия, но считаются частью исторической застройки района Арбат. Например, здание на Гоголевском бульваре было спроектировано индивидуально архитекторами Константином Теляковским и Валентином Дубовским, а сам дом появился в 1900 году. У всех объектов запланировано восстановление фасадов, ремонт кирпичной кладки, а также обновление подвалов, входных групп, лестниц, ступеней, защитных металлических балок перекрытий и кровли.

