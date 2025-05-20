На 2-й Дубровской улице приступили к разработке котлована для новостройки по реновации
Новый жилой комплекс построят по программе реновации ветхого жилья на 2-й Дубровской улице (район Таганский, ЦАО) на месте расселенного по программе дома, сейчас на объекте ведутся земляные работы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Проектом в новом односекционном доме предусмотрены 108 квартир суммарной площадью свыше 7000 «квадратов». На нежилом первом этаже будут находиться колясочная, комната консьержа, лифтовой холл и просторный вестибюль с выходом на две стороны дома. «Неподалеку от дома находятся станции метро “Пролетарская” и “Крестьянская Застава”, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и прогулочные зоны. Сейчас на объекте приступили к разработке котлована и установке шпунтового ограждения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Кроме того, рабочие благоустроят придомовую территорию, а на первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в районе Покровское-Стрешнево. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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