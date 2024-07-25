Музей Победы в Москве подготовил праздничную программу ко Дню Военно-морского флота

Музей Победы в Москве для жителей и гостей столицы подготовил в последние выходные июля, ряд бесплатных мероприятий на Поклонной горе, посвященных Дню Военно-морского флота России. Среди них морские мастер-классы, танцы, концерты, экскурсии и многое другое.

В локации «Фронтовая агитбригада» гостей встретят реконструкторы во флотской форме. Они покажут, как вязать морские узлы и подавать сигналы с помощью морской флажковой азбуки. На танцевальном мастер-классе всех желающих научат танцевать знаменитый танец «Яблочко». А на легендарной полуторке пройдут выступления артистов, во время которых прозвучат песни о море, России и героях прошлого.

Всего же около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Все мероприятия будут бесплатны для участников.