Музей Победы проведет мастер-классы ко Всемирному дню оказания первой помощи

Мастер-классы, посвященные Всемирному дню оказания первой помощи, пройдут в Музее Победы 14 и 15 сентября. Мероприятия продлятся с 11:00 до 19:00.

Так, навыкам оказания первой помощи и спасения на воде, а также правилам пожарной безопасности, туристическим навыкам и работе со спасательным инструментом научат на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участники мастер-классов получат возможность применить полученные знания на практике — они смогут поработать со специальными манекенами при помощи опытных спасателей.

На площадке «Тактическая медицина» инструкторы по военно-медицинской подготовке расскажут о базовых навыках оказания первой помощи, объяснят, как остановить кровотечение, наложить тугую повязку или жгут, проводить эвакуацию и транспортировку пострадавших.

Около территории музея будут работать свыше 70 интерактивных площадок, а представители силовых ведомств, ДОСААФ и реконструкторы проведут выставки, игры, турниры и мастер-классы. Специальная программа подготовлена и для детей — они не только освоят правила оказания первой помощи, но и научатся складывать парашют, познакомятся с кузнечным ремеслом, попробуют сдать нормы ГТО и поучаствуют в спортивных соревнованиях. Для гостей праздника выступят различные творческие коллективы.

