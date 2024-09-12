Музей Победы проведет мастер-классы ко Всемирному дню оказания первой помощи
Мастер-классы, посвященные Всемирному дню оказания первой помощи, пройдут в Музее Победы 14 и 15 сентября. Мероприятия продлятся с 11:00 до 19:00.
Так, навыкам оказания первой помощи и спасения на воде, а также правилам пожарной безопасности, туристическим навыкам и работе со спасательным инструментом научат на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участники мастер-классов получат возможность применить полученные знания на практике — они смогут поработать со специальными манекенами при помощи опытных спасателей.
На площадке «Тактическая медицина» инструкторы по военно-медицинской подготовке расскажут о базовых навыках оказания первой помощи, объяснят, как остановить кровотечение, наложить тугую повязку или жгут, проводить эвакуацию и транспортировку пострадавших.
Около территории музея будут работать свыше 70 интерактивных площадок, а представители силовых ведомств, ДОСААФ и реконструкторы проведут выставки, игры, турниры и мастер-классы. Специальная программа подготовлена и для детей — они не только освоят правила оказания первой помощи, но и научатся складывать парашют, познакомятся с кузнечным ремеслом, попробуют сдать нормы ГТО и поучаствуют в спортивных соревнованиях. Для гостей праздника выступят различные творческие коллективы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru