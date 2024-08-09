Музей Победы подготовил программу ко Дню физкультурника
Музей Победы 10 и 11 августа пригласил всех желающих специальную программу ко Дню физкультурника. Москвичи и гости столицы смогут принять участие в бесплатных спортивно-оздоровительных мероприятиях в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический».
«Вместе с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России мы проведем в субботу для посетителей утреннюю зарядку с известными спортсменами, выступления чирлидеров, мастер-классы, спортивную эстафету, а самых активных участников ждут подарки», — отметили в Музее Победы.
10 августа праздник стартует в 11.00. Посетители смогут зарядиться энергией на утренней разминке, а также посмотреть показательные выступления групп поддержки и команд по чир-спорту. На танцплощадке состоятся «Веселые старты» и мастер-классы по спортивным танцам и чирлидингу. Гостей мемориального комплекса на Поклонной горе также научат обращаться с тарелкой-фрисби.
11 августа на площадке «ДОСААФ» можно будет поучаствовать в семейной эстафете, пострелять в пневматическом тире и попробовать управлять картинг-машиной, а также сыграть в городки вместе с чемпионами России по городошному спорту, принять участие в шахматных турнирах и проверить свою физподготовку по нормам ГТО. Помимо этого, в локациях «Курс молодого бойца» и «Zарница» гостям предложат поучаствовать в перетягивании каната, преодолеть полосу препятствий, метнуть гранату и не только.
Всего же около Музея Победы в выходные будет работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.
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