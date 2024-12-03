Музей героизма откроется на ВДНХ 9 декабря

Первый в России Музей героизма откроется на ВДНХ в павильоне №59 «Зерно» 9 декабря. Посетители музея, представляющего собой современное мультимедийное пространство, узнают о примерах мужества соотечественников.

Экспозиция площадью более тысячи «квадратов» состоит из тематических разделов «Подвиг», «Становление героя» и «Путь воина». Кроме того, в павильоне организована галерея с госнаградами СССР и России.

Раздел «Подвиг» расскажет о проявлениях героизма со времен Древней Руси до наших дней, раздел «Становление героя» отсылает к идеалам культуры и литературы, современности и истории, а раздел «Путь воина» посвящен победам и достижениям бойцов войск специального назначения.

Напомним, павильон № 59 «Зерно» находился на реставрации с 2020 по 2023 год, построенному в 1939 году зданию вернули исторический облик. В ноябре 2024 года ему был вручен приз зрительских симпатий VII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» как лучшему реализованному проекту реставрации.

