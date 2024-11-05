«Мосводоканал» подключил проблемный ЖК «Легенда» к системе водоснабжения города

Сотрудники АО «Мосводоканал» выполнили техническое присоединение к магистральной системе водоснабжения города проблемного ЖК «Легенда», уже подписаны необходимые акты. Об этом сообщил генподрядчик проекта ООО «ФЛЭТ и КО».

Кроме того, на объекте выполнена пусконаладка системы пожарного оповещения, производятся монтаж тактильной плитки и навигации, утепляются потолки, ведутся испытания систем дымоудаления и притока воздуха, подключены щиты электроснабжения, выполняется монтаж водосточной системы и другие работы. Также строители занимаются благоустройством прилегающей территории.

На объекте трудятся 302 человека. За деятельностью ведущих достройку жилых комплексов подрядчиков следит подведомственный столичному Департаменту гражданского строительства Московский фонд защиты прав дольщиков.

По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, в состоящем из семи корпусов ЖК «Легенда» ждут ключи от квартир 753 дольщика, перед которыми не выполнил обязательства прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп». Он был признан банкротом в марте 2018 года. Решение о продолжении строительства проблемного объекта за счет городских средств было принято столичным мэром Сергеем Собяниным. Разрешения на строительство были переоформлены на себя Московским фондом защиты прав дольщиков в июле 2021 года.

Загрутдинов добавил, что за счет города сегодня достраиваются шесть проблемных объектов, в которые по окончании строительства переедут порядка 2500 дольщиков.

