Москвички собирают гуманитарные грузы для помощи бойцам СВО
Москвички собирают гуманитарную помощь для отправки военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что жительницы Москвы своими силами отвозят гумпомощь или передают ее в штабы «Москва помогает», которые расположены по всей столице.
В столице также работают волонтерские объединения женщин, активистки которых вдохновляют друг друга на помощь людям на новых российских территориях.
Так, столичные активистки ежегодно помогают детям в рамках акции «Соберем ребенка в школу», собирают художественную литературу для библиотек новых регионов, привозят часть необходимых товаров и вещей в штаб «Москва помогает».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вандалы разгромили могилу погибшего военкора «Известий» Федорчака в Крыму
- Теннисист Медведев впервые с 2023 года покинул топ-10 рейтинга АТР
- Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $3150
- Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника
- В Госдуме рассмотрят законопроект о защите от навязывания платных допуслуг
- Теннисистки Андреева и Шнайдер победили на турнире в Майами
- Овечкин забил 890-ю шайбу в НХЛ
- Пушилин: Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
- «Мастер» со Стэйтемом стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за выходные
- В Свердловской области мужчина погиб при взрыве газа на заправке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru