Москвички собирают гуманитарные грузы для помощи бойцам СВО

Москвички собирают гуманитарную помощь для отправки военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что жительницы Москвы своими силами отвозят гумпомощь или передают ее в штабы «Москва помогает», которые расположены по всей столице.

В столице также работают волонтерские объединения женщин, активистки которых вдохновляют друг друга на помощь людям на новых российских территориях.

Так, столичные активистки ежегодно помогают детям в рамках акции «Соберем ребенка в школу», собирают художественную литературу для библиотек новых регионов, привозят часть необходимых товаров и вещей в штаб «Москва помогает».