Москвичи собрали более 3 миллионов товаров для жителей новых регионов
Свыше двух лет столица поддерживает жителей новых российских регионов, штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» начал свою работу 22 февраля 2022 года. За несколько дней после начала акции сотни жителей города пришли в ресурсный центр «Мосволонтер».
Всего в городе функционирует 14 пунктов приема «Москва помогает». Флагманский штаб открыт в ресурсном центре «Мосволонтер» на Ленинградском проспекте дом 5, строение 1. Еще 13 штабов по сбору гуманитарной помощи действуют на базе коворкинг-центров некоммерческих организаций.
Более чем за два года проведения акции москвичи собрали 3,8 миллиона разных товаров. Среди них одежда, продукты питания, постельное белье, хозяйственные предметы, средства индивидуальной защиты. Все они должны быть с действительным сроком годности. Всего из столицы было отправлено свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза.
Помощь оказали более 62,2 тысячи жителей Москвы и 522 столичные организации. В большинстве штабов нужные товары принимают каждый день с 10:00 до 19:00.
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