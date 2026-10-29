Москвичи проголосуют за работы фотоконкурса «Москва. Архитектура времени»

На общегородское голосование на сайте проекта «Активный гражданин» вынесут фотографии финалистов конкурса городского фотоконкурса «Москва. Архитектура времени». Об этом рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Фотоконкурс «Москва. Архитектура времени» открывает жителям столицы возможность запечатлеть и по-новому показать динамику городского пространства: он призван раскрыть архитектурное многообразие Москвы, подчеркнуть значимость новых объектов и отразить, как меняется городская среда. В центре внимания — 19 знаковых локаций, включая участок продления Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки, стадион «Торпедо» и детскую городскую клиническую больницу святого Владимира.

«Важной частью конкурса станет участие самих горожан: они смогут определить, какие фотографии наиболее ярко и выразительно передают архитектурный облик современной Москвы. Фотографии, получившие наибольшую поддержку горожан, представят на специальной выставке, а их авторов отметят дипломами и памятными призами», – отметила Дерунова.

Параллельно с народным голосованием профессиональное жюри оценит работы финалистов и назовёт победителей и призёров конкурса. На первом этапе экспертная группа отберёт 57 финалистов — по три фотографии для каждого конкурсного объекта. Приём заявок продлится до 15 ноября 2026 года. Сейчас в конкурсе уже участвуют почти 280 претендентов, подано 78 заявок по 17 из 19 объектов.

Чтобы подать работу, нужно зарегистрироваться на сайте moskvavkadre.ru, заполнить электронную заявку, выбрать один из конкурсных объектов и загрузить от трёх до десяти фотографий. Обязательное условие — предоставить эссе, раскрывающее идею фотоработы.

