Москвичи могут направить баллы «Миллиона призов» в поддержку Курской области

Сбор пожертвований пострадавшим в Курской области семьям открыт на сайте программы лояльности «Миллион призов», москвичи могут перевести 500-10000 баллов.

Речь идет о городских (зеленых) баллах программы и призовых (красных) баллах акции #ВыбираемВместе2024. Горожане могут перевести 500 баллов, а также одну, две, три, пять или десять тысяч баллов. Один балл соответствует одному рублю.

Для перевода следует воспользоваться функцией в категории «Благотворительность» раздела «Поощрения» на сайте «Миллион призов». Москвичи могут пожертвовать баллы в адрес Российского Красного Креста, число переводов неограниченно.

РКК оказывает помощь наиболее уязвимым категориям граждан: многодетным и малоимущим семьям, одиноким пожилым россиянам, людям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим заболевания детям, мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

На сайте «Миллион призов» горожане могут обменивать баллы на товары и услуги от более 400 партнеров или направлять средства на благотворительность. Участники московских проектов уже перевели в благотворительные фонды свыше 465 млн рублей.

