Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши»
Во вторые выходные июля центр Москвы станет площадкой фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши», в связи с чем четыре улицы столицы станут пешеходными.
В частности, будут перекрыты улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок.
В программе фестиваля викторины, выступления театров и жонглеров. В вечернее время на Тверском бульваре также пройдет ночной маркет «Сделано в Москве».
Отдельную программу, рассчитанную на целый день, представят рестораны, которые тоже стали участниками проекта «Ешь. Гуляй. Дыши». В утренние часы на летних верандах гостям будет доступен вкусный завтрак, лимонады и мороженое.
Также в течение дня в центре столицы пройдет спортивная программа. Гости фестиваля смогут сыграть в настольный теннис и футбол, петанк, бадминтон, аэрохоккей и стритбол.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru