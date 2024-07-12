Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши»

Во вторые выходные июля центр Москвы станет площадкой фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши», в связи с чем четыре улицы столицы станут пешеходными.

В частности, будут перекрыты улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок.

В программе фестиваля викторины, выступления театров и жонглеров. В вечернее время на Тверском бульваре также пройдет ночной маркет «Сделано в Москве».

Отдельную программу, рассчитанную на целый день, представят рестораны, которые тоже стали участниками проекта «Ешь. Гуляй. Дыши». В утренние часы на летних верандах гостям будет доступен вкусный завтрак, лимонады и мороженое.

Также в течение дня в центре столицы пройдет спортивная программа. Гости фестиваля смогут сыграть в настольный теннис и футбол, петанк, бадминтон, аэрохоккей и стритбол.

