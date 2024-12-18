Москва заняла первое место в рейтинге мировых мегаполисов по доступности услуг

Москва заняла первое место в рейтинге «Доступность услуг в городах мира», обогнав такие крупные мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин и Сингапур. Рейтинг составили исследователи компании ЦНП и эксперты в сфере урбанистики на основе оценки десяти мегаполисов стран, входящих в число крупнейших экономик мира.

Мегаполисы оценивались по финансовой и территориальной доступности 25 видов услуг населения, которые относятся к 11 сферам жизни.

Так, Москва заняла первое место по доступности медицинских, жилищно-коммунальных и коммуникационных услуг, сотовой связи и интернету.

Багреева отметила, что подобные рейтинги являются важным инструментом, который позволяет горожанам и бизнесу Москвы понять, как развивается город.

«Изменение подходов к оценке российских городов со стороны авторов многих крупных зарубежных рейтингов сделало невозможным проводить такое объективное сравнение. Для нас важно появление новых рейтингов, которые строятся на открытых данных по прозрачной методологии и не зависят от внешней конъюнктуры», – отметила она.

Она отметила, что сфера услуг в целом является основой экономики столицы и занимает 85 % городской экономики.

Одним из приоритетов Москвы является постоянное улучшение качества и доступности услуг. Огромное внимание уделяется развитию сектора услуг для населения – как муниципальных, так и коммерческих. Так за 10 месяцев этого года оборот компаний составил более 3,3 триллиона рублей.

Этот показатель в сопоставимых ценах увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом.

Также Багреева отметила, что доступность помогает повышать развитие и строительство новых объектов социальной, спортивной и культурной инфраструктуры.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице 100 процентов значимых социальных услуг и сервисов переведены в электронный вид и доступны в любое время.



