Москва заключит два межрегиональных офсетных контракта

Москва проведет два электронных конкурса на право заключения межрегиональных офсетных контрактов на поставку посадочных комплектов тюльпанов и стабилизирующей добавки для щебеночно – мастичных асфальтобетонов, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в начале 2024 года Москва заключила первый межрегиональный офсетный контракт с Карелией, согласно которому на территории республики создадут производство щебня, а столица в свою очередь гарантирует закупку этой продукции. Ликсутов отметил, что на сегодняшний день объявлен конкурс на межсубъектные офсеты с Оренбургской и Владимирской областями.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что договор на поставку посадочных комплектов тюльпанов подразумевает создание или модернизацию производства в Оренбургской области. Согласно условиям контракта, взамен регионы обязуются приобретать продукцию в течение десяти лет. Суммарно за весь срок контракта инвестор отгрузит порядка 104,8 миллиона луковиц.

Победитель электронных торгов на заключение офсетного контракта на поставку стабилизирующей добавки для щебеночно – мастичных асфальтобетонов должен будет в течение двух лет создать или модернизировать производство во Владимирской области. Регионы, в свою очередь, гарантируют закупку порядка 7,9 тысячи тонн продукции завода ежегодно в течение десяти лет.

Офсетный контракт, заключенный с Карелией в начале 2024 года, гарантирует региону закупку порядка 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет, а инвестор должен создать в Карелии предприятие по выпуску продукции.

