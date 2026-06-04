Москва заключила соглашения с новыми участниками федерального проекта на ПМЭФ

В ходе проведения Петербургского международного экономического форума правительство Москвы подписало соглашение об участи четырех московских компаний из энергетической, промышленной, фармацевтической и производственной сфер в федеральном проекте «Производительность труда». Документы от лица столицы подписала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Высокий интерес бизнеса к инструментам повышения производительности говорит о растущем запросе на системную эффективность, и правительство Москвы создает условия, чтобы компании из любой отрасли могли воспользоваться возможностями проекта. Тот факт, что сегодня к нему присоединяются крупные компании из совершенно разных отраслей, свидетельствует о том, что резервы для роста есть в каждом бизнесе», — сообщила она.

Вице-мэр добавила, что проект позволяет без дополнительных вложений системно пересматривать рабочие, устранять потери и повышать скорость работы. При этом, по ее словам, экономический эффект от проекта для компаний, завершивших участие в нем, уже превысил 15 миллиардов рублей.

Новым участником стала крупнейшая теплоэнергетическая компания Москвы ПАО «МОЭК», которая отвечает за теплоснабжение и горячее водоснабжение столицы. Ее генеральный директор Денис Башук указал на то, что в городе растет спрос на стабильную подачу тепловой энергии, а современные IT-инструменты и управленческие решения позволят повысить качество предоставляемых услуг населению.

Российское представительство международного холдинга по созданию роботов KUKA, компания «Промышленная робототехника» также поддержала проект. Генеральный директор Петр Смоленцев отметил, что инструменты «Производительности труда» обеспечат «тонкую настройку» взаимодействия международной модели с российскими заказчиками.

Еще один бизнес, который теперь представлен в проекте, — фармацевтическая корпорация ООО «Велфарм». Для нее это станет возможностью усилить свои позиции на рынке лекарств, рассказала президент холдинга Людмила Щербакова.

Четвертым участникам стало ООО «Галерея детской одежды». Его генеральный директор Тамара Пулария особенно заострила внимание на том, что успехи предыдущих партнеров столицы доказали эффективность проекта.

Работа в рамках национального проекта «Производительность труда» началась в Москве в 2022 году. В 2026-м году эта идея реализуется на федеральном уровне в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Глава столицы Сергей Собянин ранее отмечал, что участниками проекта стали уже 535 московских предприятий.

