Москва заключила с региональными поставщиками госконтракты на 285,5 млрд рублей
С января по октябрь текущего года объем закупок столичных заказчиков у региональных поставщиков достиг 285,5 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, московские заказчики чаще всего делают заказы на проведение строительных работ, оказание противопожарных и охранных услуг, а также поставку медицинских товаров. На эти четыре категории приходится свыше 60% от суммарного объема закупок у поставщиков из регионов.
Выход на московский рынок дает региональным предпринимателям возможность масштабировать бизнес и расширять географию поставок. Пользу из сотрудничества извлекают и столичные заказчики — они получают доступ к большому количеству предложений, у них появляется возможность уменьшить расходы в закупках и гарантированно обеспечить собственные потребности.
По словам руководителя Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилла Пуртова, на первом месте по объему региональных закупок находятся поставщики из Подмосковья (примерно 47 тысяч контрактов на 115 млрд рублей), на втором — поставщики из Санкт-Петербурга (закупки более чем на 35 млрд рублей). В ТОП-5 также вошли предприниматели из Челябинской области, Пермского края и Нижегородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru