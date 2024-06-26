Москва выставила на торги земельный участок в Ново-Передекино на 1047 «квадратов»

Экономические новости – о том, что закупает и продаёт Москва. Недалеко от станции Переделкино МЦД-4 будет продан земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Как сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике, на участке площадью 1047 квадратных метров в районе Ново-Переделкино новый владелец сможет построить дом площадью до 523,5 квадратного метра. Подать заявки на участие в открытом аукционе можно до 5 июля. Сам онлайн-аукцион пройдет 11 июля. Для участия в нем понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

