Москва выставила на торги земельный участок в Ново-Передекино на 1047 «квадратов»
Экономические новости – о том, что закупает и продаёт Москва. Недалеко от станции Переделкино МЦД-4 будет продан земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Как сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике, на участке площадью 1047 квадратных метров в районе Ново-Переделкино новый владелец сможет построить дом площадью до 523,5 квадратного метра. Подать заявки на участие в открытом аукционе можно до 5 июля. Сам онлайн-аукцион пройдет 11 июля. Для участия в нем понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru