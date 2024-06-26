Москва выставила на торги земельный участок в Ново-Передекино на 1039 «квадратов»

Новости экономики далее – о том, что закупает и продаёт Москва. На городские торги выставили земельный участок под индивидуальное жилищное строительство на западе столицы. Как рассказали в столичном Департаменте по конкурентной политике, площадь участка, расположенного в районе Ново-Переделкино, составляет 1039 квадратных метров. Будущий владелец сможет построить на нем частный дом площадью до 519,5 квадратного метра. К участию в торгах, которые состоятся 11 июля, приглашаются физические лица. Приём заявок продлится до 5 июля. Все подробности есть на Инвестиционном портале Москвы.

