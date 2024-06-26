Москва выставила на торги земельный участок в Ново-Передекино на 1039 «квадратов»
Новости экономики далее – о том, что закупает и продаёт Москва. На городские торги выставили земельный участок под индивидуальное жилищное строительство на западе столицы. Как рассказали в столичном Департаменте по конкурентной политике, площадь участка, расположенного в районе Ново-Переделкино, составляет 1039 квадратных метров. Будущий владелец сможет построить на нем частный дом площадью до 519,5 квадратного метра. К участию в торгах, которые состоятся 11 июля, приглашаются физические лица. Приём заявок продлится до 5 июля. Все подробности есть на Инвестиционном портале Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%
- Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России
- Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе
- Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
- Киргизия запретила ввоз и реализацию вейпов и электронных сигарет
- В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
- Документальный фильм «Арбенина» о лидере «Ночных Снайперов» выйдет онлайн
- Мэр крымского города Саки ушел в отставку
- Минздрав РФ разрешил клинические исследования нового препарата против ботулизма
- В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru