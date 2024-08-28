Москва выставила на торги участок для организации парковки в ЦАО
Столица выставила на торги право на размещение парковки на 31 машино-место в Красносельском районе Москвы, рассказал замглавы столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.
По его словам, победитель торгов открытого аукциона получит в пользование участок земли площадью 1000 квадратных метров, на котором сможет разместить плоскостную автомобильную парковку.
«Земельные участки – востребованные лоты на городских торгах: только за первое полугодие в столице было реализовано 96 объектов в разных районах столицы, из них девять – для некапитального строительства», – отметил Гаранин.
Аукцион состоится 17 сентября, подать заявку на участие можно до 13 сентября. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную электронную подпись.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что продажи городской недвижимости с 2014 года выросли в 13 раз. На торгах осуществляется продажа и аренда машино-мест, коммерческих зданий и помещений, нестационарных объектов, участков для строительства частных домов или земли под магазины, кафе и рестораны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актер Роман Мадянов был экстренно госпитализирован
- Захарова: Запад, по сути, спонсирует терроризм
- Адвокат Алешкин: После освобождения Дурова Telegram может быть уязвим
- Уоррен Баффет готовится к масштабному кризису в США
- Продюсер Бабичев назвал самых эпатажных артистов России
- Франция отказала двум российским паралимпийцам в выдаче виз на Игры в Париже
- СМИ: Во Франции в розыск объявили брата Павла Дурова
- Советский мультфильм «Мама для мамонтенка» получит продолжение
- Росздравнадзор проверит данные о камерах у гинеколога в уфимской больнице
- СМИ: В клубнике из Армении обнаружили опасный пестицид
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru