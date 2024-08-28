Москва выставила на торги участок для организации парковки в ЦАО

Столица выставила на торги право на размещение парковки на 31 машино-место в Красносельском районе Москвы, рассказал замглавы столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

По его словам, победитель торгов открытого аукциона получит в пользование участок земли площадью 1000 квадратных метров, на котором сможет разместить плоскостную автомобильную парковку.

«Земельные участки – востребованные лоты на городских торгах: только за первое полугодие в столице было реализовано 96 объектов в разных районах столицы, из них девять – для некапитального строительства», – отметил Гаранин.

Аукцион состоится 17 сентября, подать заявку на участие можно до 13 сентября. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную электронную подпись.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что продажи городской недвижимости с 2014 года выросли в 13 раз. На торгах осуществляется продажа и аренда машино-мест, коммерческих зданий и помещений, нестационарных объектов, участков для строительства частных домов или земли под магазины, кафе и рестораны.

