Москва выставила на торги 45 парковочных мест в Бабушкинском районе
Москва предлагает приобрести машиноместа в подземном паркинге на северо-востоке города, сообщил заместитель главы Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин. Жилой дом расположен в районе Бабушкинский на улице Искры.
Всего на аукцион выставлено 45 парковочных мест площадью от 7,6 до 17 квадратных метров. Расположение паркинга позволяет удобно выезжать на Ярославское шоссе и Московский скоростной диаметр. Поблизости находятся остановки общественного транспорта, станции метро «Бабушкинская» и «Свиблово».
Заявки можно подавать до 17 июня. Аукцион в дистанционном формате по всем лотам назначен на 26 июня. Торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия, помимо регистрации, необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица активно развивает электронные сервисы для бизнеса в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Витриной выставленного на торги имущества стал Инвестиционный портал Москвы. На ресурсе публикуется полная информация о лотах и процедурах реализации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru