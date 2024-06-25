Москва выставила на онлайн-торги помещение у станции Долгопрудная
Экономические новости – о том, что продаёт и закупает Москва. Город выставил на торги пять помещений свободного назначения в Северо-Восточном административном округе. Они расположены на первых этажах новых многоквартирных домов в районе Северный, рядом со станцией Долгопрудная первого Московского центрального диаметра, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике. Один из лотов – площадью 251 квадратный метр – находится по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 3. Заявки принимаются до 14 августа. Онлайн-аукцион состоится 21 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru