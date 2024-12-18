Москва выделила 40 га земли для строительства коммерческих объектов в рамках МаИП
Москва с начала 2024 года предоставила инвесторам свыше 40 гектаров земли для возведения торговых, деловых и других коммерческих объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы о вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, реализация коммерческих МаИП помогает развивать территории за счет создания центров деловой активности и рабочих мест. Всё это улучшает качество жизни москвичей, а также повышает экономическую стабильность города.
«Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. С начала 2024 года город без торгов предоставил 19 земельных участков для возведения таких объектов общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров. Земельные участки выделили в семи административных округах», – отметил Ефимов.
Статус МаИП получают проекты, строительство которых направлено на развитие столицы. Участки под них город предоставляет в аренду без проведения торгов.
Самые крупные такие многофункциональные объекты сможет возвести девелопер на территории административно-делового центра недалеко от поселка Коммунарка в ТиНАО, рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
На востоке Москвы в рамках МаИП предполагается строительство комплекса с двумя дата-центра общей мощностью 100 мегаватт, который позволит создать более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов. А в районе Беговой на севере города создадут офисный центр площадью почти 85 тысяч квадратных метров в составе нового многофункционального квартала с деловыми центрами, парковками и магазинами.
У строящейся станции «Корниловская» Троицкой линии метро появится многофункциональный комплекс с коммерческими объектами площадью 70 тысяч квадратных метров, а у метро «Текстильщики» построят торгово-развлекательный комплекс площадью 7,9 тысячи «квадратов».
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