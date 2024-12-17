Москва выделила 25 га для строительства производств на юго-востоке города
Москва предоставила инвесторам восемь земельных участков для строительства производств на юго-востоке города в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату – всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 га земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров», – сказал он.
Ефимов отметил, что инвестиции в реализацию проектов могут превысить 20 млрд рублей. В результате создадут свыше 2,5 тысячи рабочих мест.
В частности, на юго-востоке столицы возведут комплекс, в котором свои производства смогут разместить компании, работающие в отраслях целлюлозно-бумажной, легкой и электронной промышленности. Также инвесторы построят современные заводы по выпуску стройматериалов и станков. Столица оказывает всестороннюю поддержку промышленникам. Для локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» город предоставил инвестору участок площадью более 10 га по льготной ставке и льготный инвестиционный кредит.
Завод будет якорным предприятием по выпуску и разработке российских станков для высокотехнологичных отраслей промышленности. На нем будет создано 1,1 тысячи рабочих мест. Помимо этого, в рамках МаИП на площадке «Руднево» построят предприятие по выпуску товаров для сада и дома.
Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала текущего года с инвесторами были заключены договоры аренды пяти участков общей площадью более 22 га на юго-востоке города для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи «квадратов». Договоры аренды заключены на пять лет без проведения торгов по льготной ставке один рубль в год.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что для возведения новых производств Москва предоставила застройщикам и инвесторам 50 земельных участков за один рубль в год. МаИП является особым статусом, который могут получить, например, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, деловые и другие объекты. Для их строительства столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Все это способствует развитию городской инфраструктуры и создает новые рабочие места.
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