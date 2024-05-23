Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню развития ГЧП

Рейтинг российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за прошлый год подготовили в Минэкономразвития РФ.



Положение субъектов федерации в списке зависело от трёх показателей: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.



«Москва — первая среди российских регионов по развитию государственно-частного партнёрства. Столица вышла абсолютно вперёд в конкурентной зоне. По итогам прошлого года в тройку лидеров вошли также Нижегородская область и Санкт-Петербург», - написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



По его словам, столица на протяжении нескольких лет активно борется за то, чтобы решать важные для развития города задачи. Например, по концессионным соглашениям собственники строят дороги, высокотехнологичные промышленные предприятия, больницы и школы, реставрируют историческое здание.



Первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов отметил, что государственно-частное партнерство — эффективный инструмент, к которому растет интерес со стороны бизнеса.



«Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 955 млрд рублей, что стало новым рекордом, превысив на 31 млрд рублей аналогичный показатель 2022 года», - заметил Торосов. По его словам, в ближайшее время выйдут новые поправки в законодательство, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности.



Торосов также добавил, что сейчас важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.



В Москве по задаче мэра столицы Сергея Собянина с 2014 года город и частный бизнес заключили 7 концессий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, проекты по 2 из них уже реализованы.



«В 2020 году был открыт Московский международный амбулаторно-онкологический центр, а в 2023 году — запущено движение по проспекту Багратиона. В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии осенью 2023 года открылся Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», — уточнил Ликсутов.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что при реализации проектов государственно-частного партнерства в Москве успешно задействуют механизм концессии.



«В 2023 году инвестиции в данные проекты составили около 25 миллиардов рублей. При этом общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценивается в 124,5 миллиарда рублей», – подчеркнул Овчинский.



В столице в прошлом году завершена инвестиционная стадия и введена в эксплуатацию созданная по концессии автодорога «Северный дублер Кутузовского проспекта» (проспект Багратиона), с общим объёмом инвестиций более 68 млрд руб. Кроме того, заключены соглашения и обеспечен ввод в эксплуатацию других объектов в рамках иных форм ГЧП.

