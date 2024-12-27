Москва вновь вошла в число лидеров рейтинга эффективности правового регулирования

Москва в уходящем году подтвердила свою позицию в высшей группе российских регионов в рейтинге оценки влияния правовых актов на экономику региона, ежегодно составляемом Минэкономразвития России. Об этом сообщил столичный Департамент экономической политики и развития города.



Представители ведомства отметили, что в 2023 году обновили методологию проведения оценки. Это дало возможность повысить эффективность оценочных процедур, сократить сроки проведения и увеличить число проходящих экспертизу нормативных актов.



За последние два года в Москве были оценены 127 правовых актов, учтены свыше 270 предложений экспертов и бизнеса, уточнили в департаменте. Благодаря сокращению перечня требуемых для получения услуг документов, а также отмене устаревших и избыточных требований московским предпринимателям удалось сэкономить порядка 800 млн рублей за два года.



Эффективность правового регулирования оценивают и в отношении уже имеющихся документов, и на этапе разработки проекта нормативных правовых актов, влияющих на экономическую деятельность. По итогам проверки эксперты дают рекомендации по внесению изменений в правовые акты или проекты, призванных снять лишние административные барьеры и улучшить деятельность бизнеса.



Свыше 20 факторов учитываются при расчете рейтинга. В частности, берутся в расчет содержание в экспертных заключениях расчета издержек и выгод от правового регулирования, доля учтенных предложений бизнеса и количество оцениваемых правовых актов.

