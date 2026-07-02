Москва внедрит ИИ-технологии строительства в 21 регионе РФ
Москва является крупнейшим в стране центром ИИ-разработок и делится своим опытом и технологиями с регионами России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва успешно масштабирует свой опыт, помогает гармонизировать нормативную базу и внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране. (…) Передавая регионам московские ИИ-сервисы, мы вносим ощутимый вклад в решение стратегических задач развития России», — подчеркнул Собянин.
По его словам, Москва заключила за год соглашения о сотрудничестве с 21 регионом России. Так, ряд ИИ-сервисов применяется в Дагестане, Еврейской автономной области, Самарской, Липецкой, Тульской областях и других регионах РФ.
Мэр Москвы напомнил, что в прошлом году.в столице построили рекордные 16 миллионов кв.м. недвижимости, а в 2026 году в планах не менее 12 миллионов «квадратов». Собянин отметил, что такие масштабы строительства были бы невозможны без использования новейших ИИ-технологий.
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