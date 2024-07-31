Москва учредила номинацию в экономическом конкурсе для студентов и молодых ученых
Столичный Департамент экономической политики и развития учредил в конкурсе научных работ экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова номинацию «Экономика городов и регионов», заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева.
По ее словам, задача новой номинации — заинтересовать студентов и молодых ученых и поспособствовать проведению ими научных исследований, служащих развитию Москвы. Она позволит не только поощрить талантливую и креативную молодежь, но и выявлять среди студентов и ученых ценные кадры.
Конкурс научных работ в рамках проекта «Научный старт» проводится МГУ уже в третий раз.
Участвовать в конкурсе могут еще не опубликованные научные работы, в частности, исследования, основанные на курсовых и дипломных работах, студенческие разработки и проекты. Прием работ будет проводиться с 1 августа по 31 октября, победителей наградят в ноябре в ходе торжественной части заседания Ученого совета экономического факультета МГУ.
Помимо Багреевой, членом жюри конкурса станет замглавы департамента Зоя Викторова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Западная часть Абхазии осталась без электричества из-за удара молнии
- Reuters: Армия США прекратила выплаты осужденному в РФ военному Блэку
- Таиланд подготовил план эвакуации граждан из пограничных с Ливаном районов Израиля
- Подорвавший пути под Рязанью признался в атаке на аэродром Дягилево
- Герой РФ Нимченко: СВО завершится на условиях Путина
- В США захотели создать торговый маршрут в обход России и Китая
- У фигуранта по делу генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль Aston Martin
- СМИ: Экс-главного борца с коррупцией в ФТС отправили под суд за взятки
- Над территорией России уничтожили 19 дронов ВСУ
- В Госдуме могут пересмотреть запрет на ношение гаджетов в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru