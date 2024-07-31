Москва учредила номинацию в экономическом конкурсе для студентов и молодых ученых

Столичный Департамент экономической политики и развития учредил в конкурсе научных работ экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова номинацию «Экономика городов и регионов», заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева.



По ее словам, задача новой номинации — заинтересовать студентов и молодых ученых и поспособствовать проведению ими научных исследований, служащих развитию Москвы. Она позволит не только поощрить талантливую и креативную молодежь, но и выявлять среди студентов и ученых ценные кадры.



Конкурс научных работ в рамках проекта «Научный старт» проводится МГУ уже в третий раз.



Участвовать в конкурсе могут еще не опубликованные научные работы, в частности, исследования, основанные на курсовых и дипломных работах, студенческие разработки и проекты. Прием работ будет проводиться с 1 августа по 31 октября, победителей наградят в ноябре в ходе торжественной части заседания Ученого совета экономического факультета МГУ.



Помимо Багреевой, членом жюри конкурса станет замглавы департамента Зоя Викторова.

