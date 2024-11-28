Москва стала лидером среди российских городов по качеству жизни в 2024 году
Москва лидирует в рейтинге городов России по качеству жизни в 2024 году. Мониторинг проводил Финансовый университет при правительстве России.
По словам заммэра столицы, главы Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, высокое качество жизни москвичей — приоритет для столичного правительства при разработке городских программ. Она добавила, что свыше 50% бюджетных расходов тратится на надежную соцзащиту москвичей и рост качества социальных услуг. Вместе с тем на создание современной инфраструктуры и комфортной городской среды уходит 47% городского бюджета.
При расчете индекса качества жизни, в частности, учитываются условия ведения бизнеса, оценка работы властей города, доступность культурных ценностей, состояние дорожного хозяйства, деятельность учреждений высшего и среднего и высшего образования. Наиболее существенными факторами являются экология, медицинское обслуживание и материальное благополучие населения.
По данным экспертов, Москва является одним из городов с самой высокой оценкой качества образования, доступности культурных ценностей, качества медицинского обслуживания и уровня материального благополучия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru