Москва сэкономила 17,6 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках за 9 месяцев

С января по сентябрь текущего года столичные власти сэкономили 17,6 млрд рублей. Это стало возможным благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров). Они заключаются для нужд в системе госзакупок городских заказчиков. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По ее словам, данная экспертиза формирует практику расчета обоснованной стоимости для государственных заказчиков и помогает уменьшать бюджетные расходы. Экспертами было выдано 1800 заключений за первые три квартала текущего года, заявленную сумму закупок (775,6 млрд рублей) удалось снизить на 17,6 млрд рублей, подчеркнула Багреева.



Экспертиза проводится силами Департамента экономической политики и развития города Москвы. Исключение составляют закупки по благоустройству, текущему ремонту, сносу, устройству пешеходных зон, ремонтно-реставрационным работам и локальным мероприятиям.



Проверка проводится, если сумма контракта превышает 30 млн рублей в случае закупки по 44-ФЗ, и в случае стоимости свыше 50 млн рублей при закупке по 223-ФЗ.

