Москва реализует проекты для популяризации инженерных специальностей
В Москве реализуют проекты, помогающие популяризировать инженерные специальности и столичную промышленность в регионах. Соглашение было подписано министром правительства Москвы, главой Департамента инвестиционной и промышленной политики Владиславом Овчинским и гендиректором Российского общества «Знание» Максимом Древалем на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
Овчинский подчеркнул, что повышение престижа инженерных профессий и московской промышленности помогает привлекать в экономику молодых сотрудников, открывать высокотехнологичные вакансии, а также способствует развитию революционных технологий.
Древаль, в свою очередь, надеется, что соглашение придаст стимул развитию совместного партнерства в индустриальном секторе.
В образовательных заведениях России установят совместные с обществом «Знание» информационные стенды, также пройдут тематические мероприятия и экскурсии по заводам Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru