Москва реализует проекты для популяризации инженерных специальностей

В Москве реализуют проекты, помогающие популяризировать инженерные специальности и столичную промышленность в регионах. Соглашение было подписано министром правительства Москвы, главой Департамента инвестиционной и промышленной политики Владиславом Овчинским и гендиректором Российского общества «Знание» Максимом Древалем на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Овчинский подчеркнул, что повышение престижа инженерных профессий и московской промышленности помогает привлекать в экономику молодых сотрудников, открывать высокотехнологичные вакансии, а также способствует развитию революционных технологий.

Древаль, в свою очередь, надеется, что соглашение придаст стимул развитию совместного партнерства в индустриальном секторе.

В образовательных заведениях России установят совместные с обществом «Знание» информационные стенды, также пройдут тематические мероприятия и экскурсии по заводам Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры