Москва реализует парковочные места в районе Северный

В период с 14 по 17 июня город реализует на торгах машино-места в паркинге на Долгопрудненском шоссе. Об этом сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

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На торги выставлены 24 машино-места в Северном районе столицы. Парковочные места расположены в непосредственной близости к жилым кварталам, а также выездам на Дмитровское, Новодачное шоссе и МКАД. На данный момент завершается прием заявок.

Имущество города выставляется на торги регулярно. Информация о лотах, включая фотографии, представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

Среди доступных объектов помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Торги проходят в онлайн-формате.

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ФОТО: investmoscow.ru
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