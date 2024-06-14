Москва реализует парковочные места в районе Северный
В период с 14 по 17 июня город реализует на торгах машино-места в паркинге на Долгопрудненском шоссе. Об этом сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.
На торги выставлены 24 машино-места в Северном районе столицы. Парковочные места расположены в непосредственной близости к жилым кварталам, а также выездам на Дмитровское, Новодачное шоссе и МКАД. На данный момент завершается прием заявок.
Имущество города выставляется на торги регулярно. Информация о лотах, включая фотографии, представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
Среди доступных объектов помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Торги проходят в онлайн-формате.
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