Москва реализует парковочные места в районе Северный

На торги выставлены 24 машино-места в Северном районе столицы. Парковочные места расположены в непосредственной близости к жилым кварталам, а также выездам на Дмитровское, Новодачное шоссе и МКАД. На данный момент завершается прием заявок.



Имущество города выставляется на торги регулярно. Информация о лотах, включая фотографии, представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».



Среди доступных объектов помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Торги проходят в онлайн-формате.

