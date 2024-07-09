Москва реализовала на торгах свыше 360 нестационарных торговых объектов
С января по май текущего года на городских торгах было реализовано 363 нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она отметила, что в январе – мае 2023 года торги прошли по 114 объектам. Самыми популярными у предпринимателей стали павильоны и киоски: с начала года на торгах реализовали 153 таких НТО, а на каждый лот в среднем претендовали два участника.
Участие в торгах по реализации нестационарных объектов открывает большие возможности для развития малого бизнеса в Москве. С победителями заключают договоры, по условиям которых им либо передают в пользование готовые НТО, либо выделяют участки под них. Предприниматели могут открыть, в частности, магазины, кафе, пункты проката спортинвентаря. Также там устанавливают тележки с мороженым и елочные базары.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, больше всего объектов за пять месяцев реализовали в центре города, там состоялись торги по 80 лотам. Он отметил, что на западе Москвы был выставлен 61 НТО, на юге – 53, на востоке – 47, на юго-западе – 37.
Кроме того, указал он, еще 15 объектов город реализовал в ТиНАО, 11 – в САО, еще по 19 объектов в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, а также 18 в Северо-Западном и три – в Зеленограде.
Москва выставляет на торги разное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах.
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