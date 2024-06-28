Москва реализовала 19 гектаров земли под ИЖС
28 июня 202411:00
114 участков земли под индивидуальное жилищное строительство было реализовано на городских торгах в прошлом году. В торгах приняли участие более 1300 человек.
Как напомнили в городском Департаменте по конкурентной политике, уже более года торги по продаже и аренде участков под ИЖС проводятся в электронном виде. За это время прошли торги по 134 участкам.
Таким образом в Москве в общей сложности было реализовано более 19 гектаров земли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru