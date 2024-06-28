Москва реализовала 19 гектаров земли под ИЖС

114 участков земли под индивидуальное жилищное строительство было реализовано на городских торгах в прошлом году. В торгах приняли участие более 1300 человек.

Как напомнили в городском Департаменте по конкурентной политике, уже более года торги по продаже и аренде участков под ИЖС проводятся в электронном виде. За это время прошли торги по 134 участкам.

Таким образом в Москве в общей сложности было реализовано более 19 гектаров земли.

