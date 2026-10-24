Москва расширила сотрудничество с регионами в сфере электромобильности и транспортных технологий

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширила сотрудничество с регионами России. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, площадка договорилась о партнерстве с восемью регионами в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. Столичная ОЭЗ подписала соглашения в сфере электромобильности и транспортных технологий.

«В столице создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет более 60 предприятий. Половина из них работает на площадках ОЭЗ. Здесь выпускают электроприводы, микроэлектронику, литий-ионные батареи, детали кузова и салона, лазерное оборудование и многое другое. Новые соглашения с регионами помогут развивать технологии и налаживать производственные цепочки в этой сфере», — отметил Ликсутов.

Столичная ОЭЗ будет взаимодействовать с Липецкой, Ростовской, Рязанской, Самарской и Ульяновской областями, а также республиками Чувашия, Башкортостан и Удмуртия. Данные субъекты совместно с «Технополис Москва» окажут поддержку производственным и исследовательским проектам в транспортной сфере. Будут привлечены инвестиции, планируется провести оценку технологии, которые могут быть использованы при разработке новой промышленной продукции.

Отмечается, что эти договоренности направлены на стимулирование промышленности и укрепление технологического суверенитета России. Взаимодействие даст импульс для создания высокотехнологичных продуктов и комплектующих, позволит сократить импорт и улучшить качество производства.

