Москва продемонстрировала цифровые инновации на выставке в Нью-Дели

Москва представила на 10-й международной выставке Smart Cities India Expo 2025 в Индии передовые решения в сфере цифровизации и устойчивого развития, подтвердив статус одного из ведущих умных городов мира.

Прошедшее с 19 по 21 марта в Нью-Дели мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения перспектив развития умных городов. В выставке приняла участие делегация правительства Москвы во главе с министром Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черёминым.

Москва является мировым лидером по внедрению передовых городских технологий, подчеркнул он в ходе выступления на специальной сессии. По словам министра, искусственный интеллект, аналитика больших данных и цифровые платформы активно используются для управления городской инфраструктурой.

На стенде правительства Москвы были представлены новейшие разработки девяти столичных компаний. Они продемонстрировали инновации в области цифровизации городской инфраструктуры, систем видеонаблюдения, управления транспортом и экологических технологий.

Smart Cities India Expo — крупнейшая в Южной и Юго-Восточной Азии выставка, объединяющая экспертов в области IT, транспорта и градостроительства. Международное сотрудничество, обмен передовыми практиками и внедрение инновационных технологий делают мегаполисы более удобными, безопасными и экологичными для миллионов жителей.



