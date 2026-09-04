Москва примет участие в инвестиционном форуме в Дубае

Представители московского правительства примут участие в 15-м Ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress 2026, который состоится во Всемирном торговом центре Дубая с 7 по 9 сентября 2026 года при содействии Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ. Одним из делегатов от России станет министр столичного правительства, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Предприятие объединит ведущих ученых и экспертов, инвесторов, предпринимателей и представителей органов власти. На нем будут затронуты глобальные экономические проблемы, также участники обсудят инвестиционные тренды. Также на форуме объявят лауреатов премии AIM Awards 2026.

На своем стенде российские делегаты продемонстрируют технологический и инвестиционный потенциал Москвы. Гости форума смогут узнать о возможностях российской столицы для вложения капитала, перспективных направлениях развития экономики Москвы и условиях для реализации проектов. Частью экспозиции станут проект «Цифровой двойник Москвы» и ряд решений в области высоких технологий.

Сергей Черемин 7 сентября примет участие в дискуссии «Беседа лидеров. Инвестиционная стратегия обеспечения общего процветания: Новый инвестиционный стандарт для глобального лидерства», на которой будет обсуждаться трансформация современных инвестиционных стратегий. На следующий день министр станет участником министерского круглого стола «Инвестиции 4.0: формирование устойчивой и технологичной глобальной экономики», а также круглого стола Торговой палаты Дубая «Глобальная торговля и инвестиции в движении: открытие двусторонних коридоров роста».

Участие Москвы в AIM Congress 2026 необходимо для развития партнерских связей с зарубежным бизнесом, поиска новых совместных проектов и продвижения столицы как привлекательной площадки для инвестиций.

