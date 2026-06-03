Москва на ПМЭФ представит деловое пространство по повышению производительности труда
Ведущие эксперты Правительства Москвы проведут индивидуальные бизнес-консультации по повышению производительности труда, цифровизации и роботизации р абочих процессов для предпринимателей в деловой пространстве «Эффективная Москва», открытом в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По ее словам, «Эффективная Москва» станет точкой притяжения для всех гостей ПМЭФ, заинтересованных в качественно новом подходе к развитию бизнеса.
«Эксперты Правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста. По итогам предприниматели получат индивидуальные рекомендации по развитию бизнеса с учетом отраслевой специфики», – уточнила она.
Также предприниматели смогут получить консультацию по вопросам роботизации и цифровизации: эксперты разберут кейсы из обрабатывающей промышленности, включая пищевую, логистики, строительства и туризма.
Гости делового пространства также смогут ознакомиться с каталогом лучших решений по повышению эффективности рабочих процессов. В нем собраны прикладные универсальные и отраслевые инструменты бережливых технологий, позволяющих оптимизировать внутренние процессы и снизить потери, а также свыше ста готовых инструментов и решений по цифровизации и роботизации, подобранных под конкретную отрасль.
Как напомнила Багреева, Москва принимает участие в проекте «Производительность труда» с 2022 года, за это время его участниками уже стали более 500 столичных компаний, большинство из которых завершили внедрение бережливых технологий в рамках проекта и продолжают распространять полученный опыт на другие направления работы, внедрять инструменты и решения цифровизации, автоматизации и роботизации.
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