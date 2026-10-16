Москва представит лучшие практики для бизнеса на Международном форуме ОЭЗ

Москва проведет Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ) 21-22 октября в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. Главными темами в 2026 году будут реализация национальных проектов, запуск высокотехнологичных производств и развитие экосистемы для бизнеса. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — главный промышленный центр России. Здесь работает более 4,7 тысячи высокотехнологичных предприятий, на которых трудится 767 тысяч человек. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе создается благоприятный инвестиционный климат», — указал он.

По его словам, город продемонстрирует лучшие практики для предпринимателей, включая налоговые льготы и вопросы выхода на зарубежные рынки.

Первый день, 21 октября, будет посвящен ОЭЗ «Технополис Москва». Участники форума вживую оценят высокотехнологичные производства и инфраструктуру, на которой реализуются инвестиционные проекты. А на следующий день пройдет основная программа на площадке «Печатники». Она откроется пленарным заседанием «Технологическое лидерство и глобальное сотрудничество: роль ОЭЗ в экономическом развитии». Выступающие эксперты рассмотрят привлечение капитала, снабжение компаний персоналом и согласованность эволюции ОЭЗ с государственными программами.

Реальный опыт предпринимательства ляжет в основу сессии «Составляющие инвестиционной привлекательности ОЭЗ: от преференций до экосистемы». Резиденты дадут оценку условиям льготных площадок: от времени присоединения к сетям до качества сопровождения проектов.

Отдельное обсуждение будет посвящено долгосрочным бизнес-моделям управляющих компаний. Участники изучат методы увеличения собственных доходов за счет недвижимости, эксплуатации коммунальных сетей и дополнительных услуг.

На выставке продукции резидентов российских ОЭЗ предприятия продемонстрируют свои разработки потенциальным партнерам, инвесторам и представителям органов власти. Экспозиция станет частью деловой программы на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».Помимо этого, в ходе форума подведут итоги двух рейтингов. Они дадут возможность оценить результаты деятельности российских ОЭЗ в привлечении инвестиций и устойчивом развитии.

В международной секции будут участвовать представители органов власти, отраслевых объединений и управляющих компаний. В ней выступят делегаты из восьми зарубежных стран, в том числе Индии, Камбоджи, Китая и Мадагаскара. На Международном конгрессе специальных экономических зон обсудят производственную кооперацию, обмен технологиями и взаимодействие площадок в рамках Международной ассоциации ОЭЗ стран БРИКС.

Событие организуют Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ОЭЗ «Технополис Москва» при содействии Министерства экономического развития России и Правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин провозгласил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В повестке — свыше 25 событий для предпринимателей, учащихся, начинающих специалистов, горожан и гостей города. В Москве состоятся Московский инвестиционно-промышленный форум, День карьеры, церемония чествования трудовых династий, более 20 экскурсий на передовые высокотехнологичные производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые просветительские лекции.

