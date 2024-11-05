Москва представила результаты исследования климатической повестки городов БРИКС

Эффективность реализации климатической повестки оказалась не связанной напрямую с экономическим развитием населенных пунктов. Это показало исследование городов БРИКС, проведенное российской столицей, рассказала заместитель главы Департамента экономической политики и развития города Москвы Зоя Викторова. Она провела презентацию аналитического доклада «Климатическая повестка городов БРИКС» в рамках Всемирного форума городов ООН.

Как отметила докладчица, в число лидеров вошли города как с низким уровнем валового продукта на душу населения, так и с высоким, такие как Москва, Санкт-Петербург, Пекин, Шанхай. По словам Викторовой, комплексные решения по противодействию изменениям климата особенно актуальны, поскольку экономический рост городов приводит к интенсивному потреблению ресурсов и воздействию на экологию. Москва направляет на цели устойчивого развития до 95% программных расходов своего бюджета.

«Одним из направлений этой работы является анализ российских и зарубежных практик в сфере противодействия изменений климата и тиражирование лучших решений. Для этого столица разработала инструментарий и провела три исследования климатической повестки городов по 20 крупнейшим мегаполисам мира, 20 городам стран БРИКС и 36 городам России с населением более 500 тысяч человек», – рассказала замглавы департамента.

Как подчеркнула Зоя Викторова, Москва оказалась в числе лидеров по всем пяти направлениям исследования. Столица РФ демонстрирует комплексный сбалансированный подход к реализации климатической повестки. Наибольшие достижения она показывает в энергетике, эффективности транспортной системы и развитии зеленых пространств. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря энергоэффективности новых домов, построенных по программе реновации, углеродный след столицы сократится на 32 миллиона тонн углекислого газа за 30 лет.

