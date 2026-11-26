Москва представила приоритеты международного сотрудничества на ММФ-2026
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) принял участие в Международном муниципальном форуме (ММФ-2026), который прошел 23–24 ноября в Национальном центре «Россия». Центральными темами площадки стали развитие экономики мегаполисов, внедрение цифровых технологий в городское управление и расширение партнерства между городами разных стран.
Ключевым направлением диалога стало взаимодействие с Латинской Америкой и странами БРИКС. На сессии «Мосты роста» представители Москвы, посол Венесуэлы Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, посол Доминиканской Республики Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла и мэр уругвайского департамента Канелонес Франциско Леньяни обсудили кооперацию в торговле, образовании, культуре и молодежной политике. В департаменте отметили, что столица выстраивает устойчивые связи с большинством государств региона не только на уровне властей, но и между бизнесом, вузами и экспертами.
Экономический потенциал сотрудничества подтверждается статистикой: за первое полугодие 2026 года товарооборот Москвы со странами Латинской Америки превысил 3 млрд долларов, а сама столица лидирует среди регионов РФ по несырьевому неэнергетическому экспорту. Главными торговыми партнерами выступают Мексика, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Венесуэла и Доминиканская Республика. В частности, с мексиканским бизнесом после визита столичных компаний в Гвадалахару развиваются проекты в фармацевтике, IT и транспорте, а с Бразилией — в сфере телекоммуникаций, городской безопасности и цифровых сервисов.
Гуманитарную повестку укрепляет ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходит в Москве уже пятый год с участием 19 государств и вскоре дополнится деловой программой для предпринимателей. На полях форума ДВМС провел отдельную встречу с мэром Канелонеса Франциско Леньяни: стороны обсудили совместные проекты в транспорте и урбанистике, а также договорились о презентации туристического потенциала уругвайского департамента на следующем московском фестивале.
Зарубежные и российские спикеры отметили высокий спрос на столичные технологии. Посол Венесуэлы призвал ускорить совместную работу, выделив успехи Москвы в развитии искусственного интеллекта, комфортной городской среды и общественного транспорта, а мэр Канелонеса пригласил российских инвесторов развивать электротранспорт в его регионе. В свою очередь, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин предложил запустить онлайн-курсы для обмена опытом муниципального управления между городами России и Латинской Америки.
Участие в форуме, прошедшем под девизом «Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам», стало частью работы Москвы по развитию международной муниципальной дипломатии. Всего деловая программа ММФ-2026 объединила около 30 мероприятий, а организатором выступил Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, МИД России, Минэкономразвития, Совета Федерации, Администрации Президента, Правительства Москвы и ВАРМСУ.
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