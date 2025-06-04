Москва представила исследование «Тренды развития городов мира» в китайском Гуанчжоу

На организованном Институтом городских инноваций Гуанчжоу и Всемирной ассоциацией крупнейших городов «Метрополис» форуме «Лидеры мысли» (Гуанчжоу, Китай) Москва представила комплексное аналитическое исследование «Тренды развития городов мира», о результатах которого сообщила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

«Мир стремительно урбанизируется: по данным ООН, сегодня в городах проживает более половины населения мира, а к 2050 году эта доля может достичь 66%. При этом на города приходится около 80% мирового ВВП. Это делает их не просто центрами жизни, но и двигателями экономического роста. Москва – один из ведущих мегаполисов и вторая городская экономика мира. Находясь в числе лидеров, мы стремимся не останавливаться на достигнутом, постоянно ищем новые решения, делающие жизнь города лучше, а его экономику – еще сильнее. Поэтому понимание тенденций городского развития становится как никогда важным», – заявила руководитель департамента.

В основе исследования лежат сорок глубинных интервью с известными экспертами из России, Сингапура, Бельгии, Канады, США и Китая, а также анализ крупных международных исследований, научных публикаций, статей и баз данных. В нем представлены 14 ключевых трендов развития городов, объединенных в такие направления, как демографические изменения, технологическое развитие, климатическая повестка и смена ценностей. Кроме того, в исследование включены 100 кейсов из более 60 городов мира, которые демонстрируют практические подходы к работе с актуальными вызовами.

Заместитель мэра напомнила, что исследования, которые проводит Москва, являются инструментов самодиагностики для городов мира.

Новое исследование показало, что развитие Москвы ведется с учетом всех ключевых трендов, Москва не только использует лучшие мировые практики, но зачастую сама становится их источником.

В частности, ряд инициатив реализуются столицей на фоне демографических вызовов. Они помогают обеспечить горожанам здоровое и активное долголетие, а также преодолеть дефицит на рынке труда. Кроме того, мощная инновационная экосистема формируется в сфере развития технологий. ВМоскве создается инклюзивная среда, позволяющая учитывать интересы всего населения столицы вне зависимости от физического, социального и имущественного статуса москвичей. А все городские решения принимаются с учетом климатической повестки.

В свою очередь исполнительный директор Института городских инноваций Гуанчжоу Николас Ю отметил, что проведенное столицей представляет собой «точную и глубокую картину вызовов, стоящих перед городами мира». Он также назвал работу практическим инструментом, необходимым для формирования устойчивой городской политикой, и призвал к обмену опытом и диалогу между городами мира во имя решения общих задач.

Багреева также провела рабочую встречу с заместителем генерального секретаря Народного правительства Гуанчжоу Хуаном Гуанли, в ходе которой обсуждались приоритеты и вызовы стратегического развития двух городов, а также достигнуты договоренности о наращивании практического и экспертного партнерства.

В ходе встречи Хуан Гуанли подчеркнул, что Москва и Гуанчжоу являются признанными лидерами «в области сбалансированного городского развития и инноваций», реализуя проекты, направленные на формирование благоприятной деловой среды и повышение качества жизни в городах.

