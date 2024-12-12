Москва предоставила два участка для производства станков в Некрасовке
В рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) в районе Некрасовка появится завод по производству станков, для его возведения были выделены два земельных участка. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый завод по производству горизонтальных расточных станков построят в рамках масштабного инвестиционного проекта недалеко от индустриального парка “Ру́днево”. Для этого город передал два земельных участка по льготной ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 14,5 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать в Некрасовке 1,1 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Участки для создания или расширения производств в Москве можно получить с марта 2022 года. Это позволяет локализовать производства в столице, создавать новые рабочие места и стимулировать экономическое развитие Москвы.
На площадке «Руднево» создается кластер среднего профессионального и высшего образования с крупнейшим станкоинструментальным заводом «Стан» и лабораторно-производственными корпусами.
Для строительства предприятия инвестору предоставлен льготный инвестиционный кредит, а также присвоен статус МаИП. В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что участки на улице Маршала Еременко площадью свыше 10 га были предоставлены без проведения торгов, а площадь производственных объектов составит более 76 тысяч «квадратов».
На новом производстве будут выпускать расточные станки для обработки металлических изделий. Предприятие оснастят передовыми технологиями и оборудованием.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Москва предоставила по льготной арендной ставке один рубль в год застройщикам и инвесторам 50 земельных участков для возведения новых производств.
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