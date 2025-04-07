Москва предложила бизнесу приобрести нежилые помещения в новых домах

На городские торги выставлено 10 коммерческих помещений, которые находятся в новых домах в районах Филевский Парк, Метрогородок, Кунцево и Некрасовка. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что на Инвестиционном портале представлены объекты на любой запрос предпринимателей. Выгодными могут оказаться вложения в помещения свободного назначения с отдельным входом на первых этажах жилых домов.

«В современных жилых комплексах, как правило, складывается дружное соседское сообщество, и рекомендации тех, кто уже посетил новое кафе, магазин или салон красоты, могут быстро дойти до всех жителей дома. Площадь объектов составляет от 66,6 до 154,4 квадратного метра, а подача заявок на участие в торгах завершается в период с 14 апреля по 5 мая», – рассказал Пуртов.

Помещения находятся в домах, возведенных с 2019 по 2023 год.

Торги состоятся с 23 апреля по 14 мая на онлайн-площадке «Росэлторг». Чтобы принять участие, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Витриной для имущества, выставляемого на торги столицей, является Инвестиционный портал Москвы.

