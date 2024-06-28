Москва предложила бизнесу открыть общепит в парке «Фили»

Город выставил на торги право на размещение в парке «Фили» киоска под общепит. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Киоск площадью 9 квадратных метров победитель торгов должен будет установить самостоятельно. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявочная кампания по участию в аукционе завершится 5 июля, а сами торги пройдут 10 июля. Все подробности на Инвестиционном портале Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Филипп Брем
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике

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