Москва предлагает арендовать пять участков под строительство магазинов

Российская столица выставила на торги по аренде пять участков под строительства капитальных объектов торгового назначения. Они расположены в Новой Москве и Зеленограде, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Арендаторы смогут построить на данных площадях здания магазинов, а затем, после оформления в собственность, получат возможность выкупить землю по исключительному праву. Три лота находятся в Троицком административном округе в поселениях Вороновское, Краснопахорсоке и Роговское. Еще по одному предлагаются в поселении Марушкинское Новомосковского округа и в ЗелАО.

Площадь участков варьируется от 915 до 2119 квадратных метров. На них можно будет построить здания суммарной поэтажной площадью 457–1271 квадратных метров и высотой до 10–15 метров. Приём заявок завершится в периоды до 31 мая и 28 июня. Онлайн-торги назначены на 6 июня и 4 июля. Необходимы регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Договор аренды рассчитан на 2,5 года.

Вся подробная информация об имуществе, которое столица выставляет на торги, представлена на Инвестиционном портале Москвы. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земля под строительство торговых помещений, нестационарные торговые объекты в общественных местах. Участие в торгах упрощает возможности предпринимательской деятельности в городе.

