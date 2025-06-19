Москва подписала с ВНИИЖТ соглашение об участии в проекте «Производительность труда»
Правительство Москвы на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписало с Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ») соглашение об участии в федеральном проекте «Производительность труда».
«Благодаря участию в проекте столичные компании сферы НИОКР смогли открыть дополнительные возможности для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности и оптимизировать весь цикл работ – от исследований до внедрения инноваций. Федеральный проект «Производительность труда» стал одной из эффективных мер поддержки этой важной для экономики Москвы отрасли. Благодаря участию в проекте столичные компании сферы НИОКР смогли открыть дополнительные возможности для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности и оптимизировать весь цикл работ – от исследований до внедрения инноваций», - заявила заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, к проекту уже присоединилось 22 московских научно-исследовательских компаний. При этом экономический эффект от участия в проекте превысил для компаний отрасли НИОКР 660 млн рублей.
Со своей стороны, заместитель гендиректора по инжинирингу, внедрению и развитию технологий АО «ВНИИЖТ» Евгений Шишков отметил профессионализм московских экспертов.
«Успешный опыт других предприятий доказал эффективность проекта, и поэтому мы уверены, что внедрение бережливых технологий позволит и нам оптимизировать ключевые научно-производственные процессы», – добавил он.
В рамках проекта, активная фаза которого длится от четырех до шести месяцев, эксперты Регионального центра компетенции (РЦК) Москвы проводят диагностику одного из ключевых бизнес-процессов, после чего выявляют причины неэффективности и потерь, предлагая меры по их устранению.
Национальный проект «Производительность труда» реализовывался в Москве с 2022 по 2024 года, в нем приняли участие 419 столичных компаний. О его результатах ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. С этого года работы по повышению производительности труда в Москве реализуются в рамках одноименного федерального проекта.
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