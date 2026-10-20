Москва поддержит развитие высокотехнологичного фармацевтического производства
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «НоваМедика Иннотех» на Московском инвестиционно-промышленном форуме. Речь идет о содействии по модернизации и расширению мощностей фармпредприятия. Об этом рассказал генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.
«Развитие высокотехнологичных фармацевтических производств — важная составляющая укрепления промышленного потенциала Москвы и лекарственной безопасности страны. При содействии МФППиП площадка “НоваМедика Иннотех” в особой экономической зоне “Технополис Москва” получит дополнительные возможности для модернизации и наращивания мощностей, в том числе для выпуска жизненно необходимых и важнейших препаратов», — отметил Чумичев.
Отмечается, что ключевой областью развития компании является неврология.
Как отметила генеральный директор «НоваМедика Иннотех» Наталия Чадова, проект поможет усовершенствовать и расширить производственные мощности, таким образом создавая почву для развития выпуска твердых лекарственных форм.
Первый МИПФ состоялся в 2025 году. Это площадка для диалога представителей власти, инвесторов и промышленников. Организаторами являются Правительство Москвы и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
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