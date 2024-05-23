Москва планирует крупные офсетные контракты в транспортной сфере

В Москве прорабатывают заключение долгосрочных инвестиционных контрактов на оборудование и комплектующие для объектов городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы планируем заключить долгосрочные офсетные контракты, локализовав самое современное производство с новейшим оборудованием на территории Москвы», – рассказал Максим Ликсутов.

Условия офсетных контрактов предусматривают, что инвесторам надлежит локализовать производство в Москве в обмен на гарантию закупки продукции в течение нескольких лет.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, Москва первой из регионов стала подписывать с производителями подобные контракты.

«В рамках долгосрочных инвестиционных контрактов производители создают и модернизируют промышленную инфраструктуру, разрабатывают и внедряют новые технологии, направляют дополнительные инвестиции на развитие производства, создают новые высокооплачиваемые рабочие места», - пояснил он.

Первый офсетный контракт в транспортной отрасли был заключен городом в 2023 году. На данный момент в Красной Пахре продолжается строительство первой в России Гигафабрики по производству батарей для электротранспорта. Общая сумма закупки составит 172 миллиарда рублей. Запуск производства поможет закрыть около 40% потребности российского рынка, а также создать 900 новых рабочих мест.

С 2017 года в городе заключено 18 офсетных контрактов на поставку различных видов продукции. Инвесторы уже приступили к поставкам по шести из них.

