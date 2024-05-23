Москва передала два спорткомплекса в частную аренду с начала года

Российская столица с начала текущего года передала в аренду частным юридическим лицам два спортивных комплекса в районе Хорошево-Мнёвники и Зеленограде. Договоры подписаны на 25 лет с условием сохранения спортивного профиля данных объектов, рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Первый из двух спорткомплексов находится на улице Берзарина, он состоит из трёх спортивных залов и бассейна. Второй объект в Зеленограде располагает спортивным, тренажерным и бильярдным залами. Арендаторы могут сами определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, которые они будут предоставлять.

Соглашения об аренде заключены в рамках выполнения программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая была запущена в 2023 году. По его итогам в долгосрочную аренду частным операторам было передано пять объектов спорта.

В рамках программы сейчас проводятся торги ещё по двум профильным объектам. Первый представляет собой аквастудию с тремя бассейнами в районе Покровское-Стрешнево, на Береговой улице. Второй объект - встроенно-пристроенные помещения, которые предназначены для обустройства спорткомплекса совокупной площадью более трех тысяч квадратных метров в Некрасовке.

Величина арендной платы определится по итогам онлайн-торгов, которые организуют на электронной площадке «Росэлторг». Стартовая цена составляет пять тысяч рублей в год за квадратный метр. В дальнейшем тариф индексируется в зависимости от роста инфляции.

