Москва передала два спорткомплекса в частную аренду с начала года
Российская столица с начала текущего года передала в аренду частным юридическим лицам два спортивных комплекса в районе Хорошево-Мнёвники и Зеленограде. Договоры подписаны на 25 лет с условием сохранения спортивного профиля данных объектов, рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Первый из двух спорткомплексов находится на улице Берзарина, он состоит из трёх спортивных залов и бассейна. Второй объект в Зеленограде располагает спортивным, тренажерным и бильярдным залами. Арендаторы могут сами определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, которые они будут предоставлять.
Соглашения об аренде заключены в рамках выполнения программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая была запущена в 2023 году. По его итогам в долгосрочную аренду частным операторам было передано пять объектов спорта.
В рамках программы сейчас проводятся торги ещё по двум профильным объектам. Первый представляет собой аквастудию с тремя бассейнами в районе Покровское-Стрешнево, на Береговой улице. Второй объект - встроенно-пристроенные помещения, которые предназначены для обустройства спорткомплекса совокупной площадью более трех тысяч квадратных метров в Некрасовке.
Величина арендной платы определится по итогам онлайн-торгов, которые организуют на электронной площадке «Росэлторг». Стартовая цена составляет пять тысяч рублей в год за квадратный метр. В дальнейшем тариф индексируется в зависимости от роста инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru